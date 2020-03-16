Челябинец по вине силовика получил химический ожог глаз

Прокуратурой Центрального района Челябинска утверждено обвинительное заключение по обвинению работника частной охранной организации в совершении преступления, предусмотренного части первой статьи 203 УК РФ - "Превышение полномочий работником частной охранной организации при выполнении своих должностных обязанностей".

По версии следствия, работник частной охранной организации, находясь при исполнении своих служебных обязанностей в ночное время прибыл в составе группы быстрого реагирования в ресторан, расположенный на территории Центрального района.

Как сообщил агентству "Урал- пресс-информ" собственный источник в силовых струкрурах, речь идет о ресторане "Старый Ереван". Обвиняемый - сотрудник ЧОП "Витязь".

"Находясь на крыльце ресторана, умышленно применил в отношении посетителя, не оказывающего никакого сопротивления, средство самообороны - газовый баллончик, распылив в лицо, отчего последний испытал физическую боль, и согласно заключению судебно-медицинского эксперта, получил телесные повреждения в виде химического ожога обоих глаз", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в суд.