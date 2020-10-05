Челябинец со скидкой заправлял маршрутчиков с ворованной топливной карты
В Челябинске полицейские задержали мужчину, который на одной из сетей АЗС нашел топливную карту, принадлежащую транспортной компании и передал ее своему знакомому. Тот по льготной цене продавал бензин водителям маршрутным такси. Ущерб составил порядка 86 тысяч рублей.
В полицию Калининского района Челябинска обратился представитель транспортной компании, с заявлением о хищении топлива на сумму более 86 000 рублей. Подозреваемый был задержан.
«Полицейскими установлено, что мужчина на одной из сетей АЗС нашел топливную карту, принадлежащую транспортной компании и передал ее своему знакомому. При этом злоумышленник пояснил своему другу, что данную карту он получил в счет заработной платы на прежнем месте работы. Тот, ничего не подозревая и не зная о преступных намерениях друга, в течении месяца на различных автозаправочных станциях предлагал водителям маршрутных такси заправить транспортные средства по ценам ниже рыночных», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.
Таким образом, с топливной карты было похищено топлива на сумму около 86 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.