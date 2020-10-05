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Челябинец со скидкой заправлял маршрутчиков с ворованной топливной карты

Происшествия
Сегодня, 12:20
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который на одной из сетей АЗС нашел топливную карту, принадлежащую транспортной компании и передал ее своему знакомому. Тот по льготной цене продавал бензин водителям маршрутным такси. Ущерб составил порядка 86 тысяч рублей.

В полицию Калининского района Челябинска обратился представитель транспортной компании, с заявлением о хищении топлива на сумму более 86 000 рублей. Подозреваемый был задержан.

«Полицейскими установлено, что мужчина на одной из сетей АЗС нашел топливную карту,  принадлежащую транспортной компании и передал ее своему знакомому. При этом злоумышленник пояснил своему другу, что данную карту он получил в счет заработной платы на прежнем месте работы. Тот, ничего не подозревая и не зная о преступных намерениях друга, в течении месяца на различных автозаправочных станциях предлагал водителям маршрутных такси заправить транспортные средства по ценам ниже рыночных», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Таким образом, с топливной карты было похищено топлива на сумму около 86 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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