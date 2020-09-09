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Челябинец заплатил штраф за попытку дачи взятки полицейскому после вмешательства судебных приставов

Происшествия
Сегодня, 11:57
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Житель Челябинска заплатил штраф в размере 300 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому только. До этого он больше двух месяцев игнорировал исполнение решения суда.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 291 Уголовного кодекса РФ - «Дача взятки». Мужчину осудили за попытку дать взятку должностному лицу, осуществившему проверочную закупку алкогольного напитка в нестационарном торговом павильоне. Несмотря на запрет реализации спиртного в нестационарных объектах торговли, алкоголь проверяющим был продан, что стало основанием для привлечения индивидуального предпринимателя, владельца палатки, к административной ответственности.

Владелец палатки был в отъезде, поэтому продавец известила об этом управляющего магазином, тот приехал и для урегулирования вопроса во избежание конфискации алкогольной продукции и назначения наказания предложил полицейскому взятку в размере 13 тысяч рублей.

«В суде обвиняемый признал вину, суд приговорил осужденного к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей. На погашение штрафа мужчине было дано два месяца после вступления приговора в законную силу, однако наказание не было исполнено. Следствием этого стало направление исполнительного документа в межрайонный специализированный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Должник был предупрежден о последствиях неисполнения приговора суда, а это вплоть до реального лишения свободы.  После этого мужчина заплатил весь штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

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