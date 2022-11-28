Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах

Мать детей, которые оказались на улице почти раздетыми с посторонним мужчиной, стоит на учете решением комиссии по работе с семьями и детьми. Причина – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. После нового инцидента она может быть ограничена в родительских правах.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска инициирована проверка о неисполнении родительских обязанностей жительницей Челябинска.

«Установлено, что мать двух малолетних детей, которые находились на улице в одежде, не соответствующей погодным условиям, в сопровождении постороннего человека, состоит на учете в управлении социальной защиты Курчатовского района Челябинска и в районном отделе профилактики социально-реабилитационного центра», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам проверки будет решен вопрос об ограничении матери в родительских правах.

Напомним, в Челябинске сотрудниками полиции задержан местный житель, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка трех и четырех лет. Мать детей в этом время спала в квартире, из которой пьяный мужчина с детьми вышел в магазин.

Следственный комитет Челябинской области подключился к выяснению обстоятельств нахождения раздетых детей на улице Челябинска.