Челябинка лишилась полумиллиона рублей, решив продать инвалидное кресло своей матери
Несмотря на все предупреждения полиции жители Челябинска продолжают вестись на уловки аферистов. Очередной жертвой мошенников стала 65-летняя пенсионерка. Она лишилась почти 500 тысяч рублей.
Обратившись в отдел полиции Металлургического района Челябинска, пенсионерка рассказала стражам порядка, что разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже инвалидного кресла, принадлежащего ее матери. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и сообщил, что хочет его купить.
«Для перевода денежных средств в счет оплаты покупки злоумышленник попросил сообщить ему реквизиты банковской карты и код, присланный в смс-сообщении. Получив необходимые сведения, мошенник похитил со счета потерпевшей 425 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям: чтобы не стать жертвой мошенничества, нужно всегда помнить, что нельзя сообщать незнакомым лицам персональные данные своих банковских карт.
«Также помните, сотрудники банков не совершают звонки с подобными предложениями, и уж тем более не запрашивают конфиденциальную информацию, и не просят передать им коды доступа к вашему счету. В случае имеющихся сомнений необходимо перезвонить на номер горячей линии финансово-кредитной организации, указанный на карточке, и уточнить вопрос безопасности своих денег. Не забывайте, сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений», - предупреждают стражи порядка.
Также необходимо быть внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара - уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности нужно выбирать оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.
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