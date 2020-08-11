Челябинка обвинила полицию в бездействии в поиске ее угнанного автомобиля

Жительница Челябинска обвинила полицейских, что они нашли ее угнанный автомобиль, но ничего не предприняли и он был продан в Казахстан. Автоледи написала жалобу в региональный полицейский глав и прокуратуру региона. Начались проверки.

Жительница Челябинска сообщила, что в 2019 году у нее был угнан автомобиль Nissan. Потом женщина заявила, что он был обнаружен в Казахстане, куда, по ее словам, продали неизвестные.

«По факту хищения автомобиля возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Женщина подала обращение в полицию. Данная информация в настоящий момент проверяется», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также известно, что женщина написала заявление в прокуратуру Челябинской области. Старший помощник прокурора Челябинской области данную информацию подтвердила. По заявлению жительницы будет проводится проверка.