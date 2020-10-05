Челябинка рассказала, как перевела аферистам почти полмиллиона рублей

Очередная доверчивая челябинка перевела мошенникам более 400 000 рублей. Они убедили не только перевести ей все свои сбережения, но и смогли оформить на нее кредит. Возбуждено уголовное дело

В полицию Тракторозаводского района Челябинска позвонила 30-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

«Мне позвонили сотрудники банка, спросили, пыталась ли я оформить кредит. Сообщили о том, что в Омске с моего счета кто-то хочет снять деньги. Потом мне сказали, что необходимо подъехать в банк, потому что один кредит на меня уже оформлен. А вот второй сотрудники банка оформить не дали. Все звучало убедительно. Потом я поехала в банк. Мне звонившие сказали убрать телефон в карман, сообщив, что идет параллельно проверка сотрудников банка. Я поверила», - рассказала пострадавшая женщина.

Под предлогом предотвращения данной операции, потерпевшая сообщила мошенникам всю конфиденциальную информацию по своим банковским счетам и картам.

«Мне говорили в какой банк ехать и снимать деньги. Меня убеждали, что нужно закрыть кредит, чтобы не было неприятностей и сказали, что нужно перевести деньги на безопасный счет. Я сняла деньги и это сделала. Они разбили деньги на мои деньги на дебитовые карты. Все это продолжалось в течении шести часов», - добавила женщина.

«Злоумышленники похитили с ее карты денежные средства в сумме около 180 000 рублей. Кроме того, через сеть Интернет они оформили на ее имя кредит на сумму более 250 000 рублей. По указанию мошенника, заявительница, проследовав в кредитное учреждение, сняла данные денежные средства и посредством банкомата перевела их на якобы безопасный счет. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий, потерпевшая лишилась денежных средств в общей сумме свыше 400 000 рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Полицейские в очередной раз призывают челябинцев к бдительности. Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.

При поступлении подобного рода звонков, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств – обращаться в полицию.