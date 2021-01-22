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Челябинка с годовалым сыном пропали в Омске

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Челябинка с годовалым сыном пропали в Омске

В Омске полиция занимается поиском 26-летней уроженки Челябинска Ольги Булавиной, которая пропала вместе с годовалым сыном. Информацию о пропаже агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как сообщается в группе в соцсети поисково-спасательного отряда Доброспас-Омск, 18 января 2021 года уроженка Челябинска Ольга Булавина с сыном 2019 года рождения Иваном Булавиным вышли из городской детской клинической больницы №2 по адресу улица Орджоникидзе и пропали.

«До настоящего времени их нахождение не известно, - говорится в сообщении. - Может находится в других регионах России, передвигаясь автостопом.

В пресс-службе УМВД по Омской области уточнили, что у Ольги были намерения уехать в Челябинск.

«Сейчас ведутся розыскные мероприятия», - уточнили в пресс-службе.

Приметы Ольги: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. Мать была одета в короткую черную куртку, джинсы синего цвета, черные замшевые сапоги.

Ребенок был одет в зеленый комбинезон.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении матери с ребенком, волонтеры спасотряда просят сообщать по телефонам: 8-999-470-10-08 (Виталий), 8-999-453-77-10 (Антон).