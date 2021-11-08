Челябинке и ее сожителю, сбросившим тело убитого ими младенца в реку Миасс, грозят большие сроки заключения

Прокурор просит для жительницы Челябинска и ее сожителя, которые обвиняются в жестоком убийстве семимесячного младенца, большие сроки заключения.

В прениях сторон государственный обвинитель попросил суд назначить сожителю подсудимой наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, матери малыша – девять лет исправительной колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, судебный процесс по резонансному уголовному делу в Калининском районном суде Челябинска подходит к концу. Соучастникам предстоит понести наказание за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшее по неосторожности его смерть.

Напомним, челябинка и ее сожитель нанесли множественные удары в область головы семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия преступления они сбросили тело малыша в реку Миасс. После этого мать заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

Тело ребенка было найдено 23-го октября прошлого года. Его извлекли из водоема в районе улицы Университетская набережная.

Семья погибшего младенца является неблагополучной. Взрослые злоупотребляли спиртным и употребляли наркотики.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, отказался давать показания. Подсудимая вину в предъявленном обвинении также признала частично.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», следственными органами СКР по Челябинской области было также возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не должным образом осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Это часть вторая статьи 293 УК РФ - «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».