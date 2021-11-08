08.11.2021
Челябинке и ее сожителю, сбросившим тело убитого ими младенца в реку Миасс, грозят большие сроки заключения
08.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября
08.11.2021
Полицейские разоружили челябинцев
08.11.2021
Юрий Семенов: На сегодняшний день вакцины в Челябинской области достаточно
08.11.2021
У участников ОПГ из Челябинской области изъято 18 тысяч литров этилового спирта
08.11.2021
В Челябинской области пожарные борются с возгораниями камыша
Челябинке и ее сожителю, сбросившим тело убитого ими младенца в реку Миасс, грозят большие сроки заключения
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021