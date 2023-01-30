Челябинская полиция установила стрелка, устроившего пальбу в «Академ Риверсайде»

Стрелком, чьи противоправные действия наделали шума в Челябинске – жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома в микрорайоне «Академ Риверсайд» заявили, что их окна повреждены пулями, оказался 19-летний горожанин, не имеющий официального места работы.

Полиция хорошо поработала: личность виновника переполоха была установлена в течение нескольких дней. Пытаясь скрыть следы, злоумышленник спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку. Сотрудники экспертно-криминалистического центра главного управления МВД России по Челябинской области провели баллистическую экспертизу, подтвердившую: выстрелы произведены именно из этого оружия.

«Под тяжестью неопровержимых доказательств молодой человек признался полицейским, что именно он в вечернее время стрелял из «пневматики» в направлении соседнего дома. Свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся. Ответственность понесет в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, ему придется возместить причиненный челябинцам материальный ущерб», - сообщили в региональном полицейском главке.

Отметим, случившееся в микрорайоне «Академ Риверсайд» вызвало широкий общественный резонанс. Объективную картину произошедшего устанавливала специализированная оперативная группа из числа сотрудников райотдела полиции и управления МВД России по городу Челябинску. Работу полицейских по выяснению всех обстоятельств и розыску стрелявшего взял под личный контроль главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков.

Работа велась в круглосуточном режиме в течение недели. К установлению стрелявшего были подключены участковые уполномоченные и оперативники уголовного розыска челябинского УМВД. Полицейские провели поквартирный обход ближайших домов, опросив сотни жильцов, что позволило установить очевидцев и свидетелей происшествия, изъяли и отправили на исследование имеющиеся улики. Результат не заставил себя долго ждать: виновный в пальбе по окнам жилого дома из пневматики был задержан.