Челябинская полиция установила стрелка, устроившего пальбу в «Академ Риверсайде»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 31 января, Златоуст (Челябинская область) воздаст почести добровольцу Александру Негребец
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.01.2023

Почести герою: Златоуст отдаст дань памяти погибшему в СВО добровольцу и общественнику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Жители микрорайона «Залесье» (поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) требуют во
30.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые территории комплексного развития (КРТ).
30.01.2023

В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые участки комплексной застройки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.01.2023

Жительницу Каслинского района в соцсетях обвинили в издевательствах над маленьким сыном, начата проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

ЮУЖД подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

Выбросы загрязняющих веществ на ЮУЖД сократились на 13,4% в 2022 году
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стрельба
Пневматическое оружие
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30.01.2023 16:44

Челябинская полиция установила стрелка, устроившего пальбу в «Академ Риверсайде»

Стрелком, чьи противоправные действия наделали шума в Челябинске – жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома в микрорайоне «Академ Риверсайд» заявили, что их окна повреждены пулями, оказался 19-летний горожанин, не имеющий официального места работы.

Полиция хорошо поработала: личность виновника переполоха была установлена в течение нескольких дней. Пытаясь скрыть следы, злоумышленник спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку. Сотрудники экспертно-криминалистического центра главного управления МВД России по Челябинской области провели баллистическую экспертизу, подтвердившую: выстрелы произведены именно из этого оружия. 

«Под тяжестью неопровержимых доказательств молодой человек признался полицейским, что именно он в вечернее время стрелял из «пневматики» в направлении соседнего дома. Свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся. Ответственность понесет в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, ему придется возместить причиненный челябинцам материальный ущерб», - сообщили в региональном полицейском главке.

Отметим, случившееся в микрорайоне «Академ Риверсайд» вызвало широкий общественный резонанс. Объективную картину произошедшего устанавливала специализированная оперативная группа из числа сотрудников райотдела полиции и управления МВД России по городу Челябинску. Работу полицейских по выяснению всех обстоятельств и розыску стрелявшего взял под личный контроль главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков.

Работа велась в круглосуточном режиме в течение недели.  К установлению стрелявшего были подключены участковые уполномоченные и оперативники уголовного розыска челябинского УМВД. Полицейские провели поквартирный обход ближайших домов, опросив сотни жильцов, что позволило установить очевидцев и свидетелей происшествия, изъяли и отправили на исследование имеющиеся улики. Результат не заставил себя долго ждать: виновный в пальбе по окнам жилого дома из пневматики был задержан.

стрельба
Пневматическое оружие
Михаил Скоков
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 Во время стрельбы в центре Челябинска пострадали два человека
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Спецоперация на Украине
30.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители микрорайона «Залесье» (поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) требуют во
30.01.2023

Трехэтажка сильно пострадала летом 2021 года в результате попадания молнии

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители многих муниципальных образований Челябинской области пишут обращения к губернатору с прось
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30.01.2023 15:42

Министерство обороны берёт на себя полное обеспечение добровольцев СВО

30.01.2023 15:29

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30.01.2023 15:24

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30.01.2023 14:54

В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые участки комплексной застройки

30.01.2023 14:47

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Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО

27.01.2023 09:18

В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты

26.01.2023 21:22

Анонсы событий и мероприятий на 27 января (18+)

26.01.2023 20:56

Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети

26.01.2023 18:54

Российские общественники хотят, чтобы Волгоград стал Сталинградом

26.01.2023 18:32

Челябинские врачи удалили пациентке 20-килограммовую миому матки

26.01.2023 18:14

Заброшенный «Молодогвардеец» Челябинска обретет новую жизнь

26.01.2023 16:43

Решение Берлина поставить Украине танки Сергей Нечаев назвал отказом от исторической ответственности

26.01.2023 16:11

Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы

26.01.2023 15:47

Врачи ЧОКБ спасли пациента, печень которого поглотил паразит

26.01.2023 15:45

В ожоговом центре Челябинска скончался один из пострадавших во время взрыва газа в Миассе

26.01.2023 15:44

Консультация юриста: водитель должен иметь удостоверение при себе

26.01.2023 15:34

Задержан челябинец с крупной партией мефедрона

26.01.2023 15:05

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об отсутствии горячей воды в доме Челябинска

26.01.2023 14:28

В России вводится система ресоциализации бывших заключенных

26.01.2023 14:22

Компания «Инко» из Челябинской области обеспечит запчастями нефтехимические предприятия

26.01.2023 14:17

Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был

26.01.2023 14:17

Битва за Угледар: Город будет зажиматься в клещи

26.01.2023 14:14

В Магнитогорске создали эффективного ликвидатора вражеских «Абрамсов» и «Леопардов»