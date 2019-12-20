Челябинские таможенники за безопасный секс
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Сегодня, 14:48
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские таможенники задержали грузовик с контрафактами презервативами. Их использование опасно для жизни и здоровья.

 

На КПП «Троицк» таможенники совместно с сотрудниками ФСБ был остановили грузовик, следовавший из Алма-Аты в республику Башкортостан. В автомобиле были обнаружены 750 тысяч блоков презервативов «Contex». Девять тысяч упаковок планировали продавать в городе Октябрьский.

 «На упаковке присутствовали явные признаки контрафактности: низкое качество полиграфии, несоответствие текстовых и графических элементов, использование неоригинального серийного номера. А значит, и содержимое упаковки небезопасно для жизни и здоровья потребителей», - сказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни. Денис Соляников.

Правообладатель торговой марки «Contex» подтвердил, что эта продукция контрафактная. Ему нанесен ущерб в сумме порядка двух с половиной миллионов рублей.

Решается вопрос о вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
УФСБ по Челябинской области
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