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Четыре человека пострадали в аварии в центре Челябинска

Происшествия
Сегодня, 14:34

В Челябинске автоледи попала в аварию в центре города. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе и восьмилетний ребенок.

Авария произошла напротив дома № 24 по улице Энгельса.

«Женщина-водитель автомобиля Опель при совершении разворота на регулируемом перекрестке совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем Нива. В результате происшествия четыре человека получили травмы», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Водитель отечественного авто и его пассажирка были госпитализированы. Автоледи из иномарки и восьмилетний мальчик получили травмы. В момент ДТП ребенок перевозился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства происшествия устанавливаются по факту ДТП проводится административное расследование.

 

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