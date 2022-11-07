Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

Сегодня, седьмого ноября, Челябинский областной суд оставил под стражей обвиняемого Андрея Микитася, заместителя гендиректора Фонда содействия инновациям. Решение было принято после рассмотрения в апелляционном порядке жалобы адвоката.

Как сообщает пресс-служба облсуда, обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и не изолировать подозреваемого от общества.

Однако он останется в камере до 24 декабря 2022 года.

Органами предварительного следствия заместитель генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Андрей Микитась обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки».