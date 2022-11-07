07.11.2022
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
07.11.2022
Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана
07.11.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
07.11.2022
«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри
07.11.2022
Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг
07.11.2022
Требуется помощь очевидцев ДТП
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
Суд не изменил меру пресечения
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
21.06.2022
Челябинский облсуд оставил под стражей экс-следователя СК Зыкова
08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
08.06.2022
Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022