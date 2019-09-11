Число пострадавших в аварии с маршруткой возросло до 13 человек

В мэрии озвучили новые данные о пострадавших в ДТП с маршрутным такси, которое произошло сегодня, 11 сентября, на проспекте Ленина в Челябинске. Их число выросло с шести до 13 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как стало известно, двое пострадавших в аварии с маршруткой отказались от госпитализации, ещё двоих отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бедра. У троих диагностировали ушибы и перелом кисти, ещё у двоих врачи подозревают сотрясение и перелом нижней челюсти. Ещё у двоих пассажиров травмы конечностей, женщину и ребёнка доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота.

Авария произошла сегодня, 11 сентября, в районе 12 часов дня. На проспекте Ленина возле дома № 22 столкнулись маршрутное такси и автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП пассажирский транспорт отбросило на бетонное ограждение. Машины двигались в направлении.