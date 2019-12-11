Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось

В уголовном деле тренера по единоборствам центра творчества детей и молодежи из Озерска (Челябинская область), которого подозревают в совершении сексуальных действий насильственного характера, появились новые жертвы.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, тренера подозревают в домогательствах уже до трех девочек.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», уголовное дело в отношении детского тренера возбуждено по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

О сексуальных домогательствах тренера рассказала одна из его воспитанниц. Противоправные действия сексуального характера в отношении девятилетнего ребенка были совершены в раздевалки клуба в период с октября по ноябрь 2019 года. В ходе работы следователей с мужчиной выяснилось, что его жертвами стали еще две девочки.

Сейчас тренер находится в СИЗО. 26 ноября ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 января 2020 года.

Если вина тренера будет доказана, то ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.