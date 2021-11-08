Дело челябинца, убившего хаски из-за гусей, отправлено в суд

Прокуратура Сосновского района (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве хаски.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый на территории Кременкульского песчаного карьера обнаружил мертвыми принадлежащих ему гусят, находившихся в свободном выпасе.

«Понимая, что гибель птицы произошла по вине выгуливаемой рядом собаки породы сибирский хаски, мужчина совершил убийство животного, причинив хозяйке ущерб в размере 25 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, убийство собаки произошло на глазах ее хозяйки. Мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках произвел несколько выстрелов в хаски, оказавшихся смертельными.