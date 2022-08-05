Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении директора компании-застройщика ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш. Она обвиняется в мошенничестве.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по предварительным данным, директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш заключила с горожанами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова и улице Омская в областном центре для строительства жилых домов. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

«Указанным способом обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 млн рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, обвиняемая заключила с физическим лицом инвестиционный договор, предметом которого являлось намерение подписать после получения ООО «Челябинскавтотранс» разрешения на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства жилого дома по улице Сулимова договор купли-продажи жилых помещений стоимостью четыре миллиона рублей, однако свои обязательства не исполнила.

Также путем заключения предварительных договоров купли-продажи на жилые помещения совершила хищение денежных средств в размере 600 тысяч рублей, полученных ею в качестве аванса от другого инвестора.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Людмила Ребреш в настоящее время находится под стражей.