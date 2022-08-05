05.08.2022
Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд
05.08.2022
Вытащили из авто за секунду до возгорания: полицейский и его отец спасли на трассе водителя
05.08.2022
Челябинская филармония проведет конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области
05.08.2022
Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ
05.08.2022
Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов
05.08.2022
Ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной
Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд
04.08.2022
В Челябинской области чаще стали нарушать пенсионные права южноуральев
04.08.2022
На начальника управление капстроительства и ремонта администрации Озерска заведено дело
04.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
03.08.2022
Депутаты Озерска наказаны за декларации
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022