Детский омбудсмен подключилась к выяснению обстоятельств избиения грудничка в Копейске

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подключилась к выяснению обстоятельств избиения грудничка в Копейске (Челябинская область). Малышка продолжает проходить обследование, находится под пристальным вниманием медиков.

Об этом Евгения Майорова написала у себя на странице в социальной сети.

«Ситуация, конечно, вопиющая, она требует пристального внимания. Я уже подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего и держу ситуацию на контроле. На данный момент правоохранительными органами проводится проверка по этому инциденту, характер и причины повреждений уточняются. И пока данные противоречивы для того, чтобы делать какие-то конкретные выводы. Малышка продолжает проходить полное обследование, находится под пристальным вниманием медиков. Вопросов по состоянию здоровья еще достаточно. Однозначно считать, что причина в избиении ребенка нельзя, но с этим разбираются следственные органы», - написала Евгения Майорова.

Напомним, вчера в социальной сети появилась информация о том, что в Копейске при неизвестных обстоятельствах получил серьезные травмы двухмесячный младенец из многодетной семьи. Ребенок поступил в больницу с синяками и со сломанной рукой. Обстоятельства случившегося выясняют прокуратура и Следственный комитет Челябинской области.