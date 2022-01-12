12.01.2022
Лидеры Интернета: «Ростелеком» определил в Челябинской области топ-3 самых активных поселков
12.01.2022
За новогодние праздники в Челябинском областном перинатальном центре установили рекорд
11.01.2022
В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана
11.01.2022
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
11.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 января
11.01.2022
Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение
Детский омбудсмен подключилась к выяснению обстоятельств избиения грудничка в Копейске
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021