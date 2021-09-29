29.09.2021
В Челябинской области снизят налоговую нагрузку на часть жителей и предпринимателей
29.09.2021
Алексей Текслер: Межрегиональное сотрудничество в формате ШОС приобрело новую динамику
29.09.2021
Прокуратура недовольна кемпингом на Увильдах
29.09.2021
Директор дорожной компании, обвиняемый в даче взятки, останется под домашним арестом
29.09.2021
На Канарах через 50 лет проснулся вулкан
29.09.2021
Алексей Текслер провел ряд встреч в рамках II Форума глав регионов государств-членов ШОС
Директор дорожной компании, обвиняемый в даче взятки, останется под домашним арестом
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021