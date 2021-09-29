Директор дорожной компании, обвиняемый в даче взятки, останется под домашним арестом

Сегодня, 29 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении руководителя компании «ДорстройГрупп»Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 15 сентября 2021 года, которым обвиняемому до 17 ноября 2021 года продлен срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, постановление обжаловала сторона защиты, которая просила изменить действующую меру пресечения на залог в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, в отношении Армана Аракеляна и его подельников уголовные дела возбуждены по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере».

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации (Арман Аракелян - руководитель дорожной компании «ДорстройГрупп»), дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Речь идет о коррупции в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей».

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.