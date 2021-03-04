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В отношении депутата ЗСО возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания региона Армана Аракеляна и его четырех сообщников. Все они подозреваются в коррупции.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в отношении депутата ЗСО и его подельников уголовные дела возбуждены по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере»

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации (депутат ЗСО Арман Аракелян, руководитель дорожной компании «ДорстройГрупп»), дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Речь идет о коррупции в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей».

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, сегодня, четвертого марта, силовики задержали депутата Законодательного собрания Челябинской области, руководителя компании дорожной «ДорстройГрупп» Армана Аракеляна.