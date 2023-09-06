Директора челябинских «Водоканалсистем» отправили под арест на два месяца

Директора ООО «Водоканалсистемы» Челябинска Павла Ефимова, обвиняемого в мошенничестве, суд Тракторозаводского района отправил под арест на два месяца

Меру пресечения в виде заключения под стражу до четвертого ноября текущего года суд избрал директору «Водоканалсистем» вечером пятого сентября, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Тракторозаводского районного суда Ирина Савинкова.

Напомним, по данным следствия, в период с начала 2021 года по первое мая 2023 года Ефимов нарушал закон, действуя по предварительному сговору с рядом лиц, в том числе из числа сотрудников МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

Мошенническая схема заключалась в заключении различных договоров, в том числе договоров аренды автомобилей с водителем и спецтехники, которые не были выполнены в полном объеме.

Таким образом, Павел Ефимов похитил не менее 3,8 миллиона рублей, причинив тем самым МУП «ПОВВ» серьезный материальный ущерб.

Следователи СУ СКР по Челябинской области проводили обыски в помещениях МУП «ПОВВ», «Водоканалсистем», по месту жительства Ефимова, а также директора и других должностных лиц МУП «ПОВВ».

Преступление было выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области и регионального управления ФСБ.