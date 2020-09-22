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Осуждены бывший ректор УралГУФК и его дочь

Происшествия
Сегодня, 20:22
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Автор: 
Инна Шемаева

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 22 сентября, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВПО «УралГУФК» Евгения Орехова, признанного виновным в получении взятки в крупном размере и превышении превышение должностных полномочий. На скамье подсудимых также была его дочь Анастасия. Она была признана виновной в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Сумма взяток составила порядка четырех миллионов рублей.

Судом установлено, что обвиняемый Евгений Орехов, являясь ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» в 2015-2016 годы при посредничестве обвиняемой дочери и еще двух человеке (они осуждены ранее) получил взятки от 12 представителей коммерческих организации на сумму свыше 4,1 миллиона рублей за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с университетом.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Обвиняемая помимо посредничества в получении взяток осуществляла контроль за суммами денежных средств, полученных от взяткодателей.

Кроме того, обвиняемый Евгений Орехов, в 2015 году без согласования с министерством спорта РФ и территориальным управлением Росимущества незаконно под видом заключения договоров по оказанию услуг сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа, причинив ущерб «УралГУФК» на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Приговором суда Орехову назначено наказание в виде шести лет лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его дочери назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Преступление выявлено совместно сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Евгений Орехов
УралГУФК
взятка
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