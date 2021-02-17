Два человека погибли на пожаре в Нязепетровске

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Два человека погибли на пожаре в Нязепетровске

Сегодня ночью, 17 февраля, сотрудники МЧС работали на пожаре, который произошел в частном жилом доме. Два человека погибли.

Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи в начале первого ночи. Горел частный деревянный дом и надворные постройки.

«Позднее обнаружение пожара позволило огню набрать силу. На площади 200 квадратных метров пожарным удалось локализовать горение, не допустив его распространения. В ходе тушения были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Установить причину пожара предстоит сотрудникам отделения дознания. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования.