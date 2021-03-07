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Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста

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Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста

В Иглинском районе республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, ехавшего из Златоуста (Челябинская область), и двух КамаАЗов. Погибли два человека, пострадали двое.

Как сообщает в своем телеграм-канале начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан, Динар Гильмутдинов, ДТП произошло около полуночи в Иглинском районе. На 1496 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись два КамАЗа (одним управлял 33-летний житель Саратовской области, другим - 56-летний житель Ставропольского края).

После столкновения один из грузовиков наехал на попутный пассажирский автобус «Yutong», который возвращался с турпоездки из Златоуста Челябинской области в Уфу (автобусом управлял 47-летний уфимец).

В результате ДТП водители КамАзов от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, пострадали водитель автобуса и один из 39-ти пассажиров - 12-летний ребёнок.

Пассажиров после ДТП забрал резервный автобус, приехавший из Уфы, он доставил их в конечный пункт.

По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения аварии.

Фото: телеграм-канал Динара Гильмутдинова