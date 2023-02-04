Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее

В Чебаркуле (Челябинская область) два пьяных молодых человека решили взобраться на искусственную ель на площади Ленина. При этом один из друзей упал и оборвал гирлянду.

Вандалов задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Как оказалось, парни 20-ти и 23-х лет отмечали день рождения младшего. Придя на городскую площадь, они увидели впервые установленную в этом году искусственную новогоднюю елку и решили на нее залезть.

В результате варварства нетрезвого дуэта елка, которую городские власти приобрели, чтобы создать праздник чебаркульцам, получила серьезные повреждения: оказались сломаны несколько ветвей, испорчены гирлянды, а также разбиты елочные украшения. Причиненный ущерб оценивается в 150 тысяч рублей, который задержанным придется возместить.

Повредившие искусственное дерево и праздничную иллюминацию чебаркульцы при задержании пытались оказать сопротивление полицейским. Мотивы своего поступка им пришлось объяснять в межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский».

Сотрудниками полиции в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по части второй статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному распоряжению представителя власти, пресекающего нарушение общественного порядка». Судом им было назначено наказание в виде административного ареста на срок трое суток для каждого.

Кроме того, дознанием МО МВД в отношении старшего правонарушителя возбуждено уголовное дело части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.