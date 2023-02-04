04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
04.02.2023
Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук
04.02.2023
Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее
Искусственное дерево на площади Ленина получило серьезные повреждения
08.11.2022
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
18.10.2022
Вандалы посягнули на новый веломаршрут на озере Сугомак
17.10.2022
В Челябинске мост на Свердловском проспекте лишился элементов подсветки
12.09.2022
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023