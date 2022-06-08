08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
08.06.2022
Пленный украинец: Командование нас кинуло
08.06.2022
Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России
08.06.2022
В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха
08.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое июня
08.06.2022
Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
08.06.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег
07.06.2022
В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
03.06.2022
Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022