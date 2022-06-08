Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны

В Челябинске вступил в силу приговор облсуда в отношении экс-чиновника регионального управления по труду и занятости населения, признанного виновным в разглашении государственной тайны (часть первая статьи 283 УК РФ).

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области, следственным органом которого установлено, что данное должностное лицо учреждения в нарушение требований законодательства РФ о защите гостайны доверил документы, соответствующие грифу «секретно» и составляющие государственную тайну, подчиненному сотруднику для их копирования. В процессе работы сотрудник ознакомился с данными сведениями и усвоил их.

Виновный приговорен к лишению свободы сроком на шесть месяцев условно, с испытательным сроком один год и лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.