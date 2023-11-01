Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок

В Троицке (Челябинская область) осужден бывший директор городского муниципального учреждения, незаконно получивший в собственность ведомственную квартиру.

Мужчина получил четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Суд признал его виновным по двум статьям УК РФ – 159 (часть четвертая) и 174.1 (часть первая).

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, суд установил, что в июле 2018 года руководитель муниципального предприятия обратился в МФЦ Троицка с заявлением о приватизации ведомственной квартиры в городе. При этом в заявлении он указал заведомо ложные сведения об отсутствии у него жилых помещений на праве собственности, а также об участии в приватизации жилого помещения в Челябинске в 2009 году.

После рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии администрации Троицка мужчина приватизировал ведомственное жилье, чем причинил ущерб муниципальному образованию в размере 1,2 миллиона рублей.

С целью придания правомерности владения квартирой он продал ее через сайт бесплатных объявлений.

Прокурор Троицка направил в суд исковое заявление о взыскании с осужденного в доход муниципального образования 1,2 миллиона рублей, которое до настоящего времени не рассмотрено.

Кроме того, приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на автомобиль виновного.