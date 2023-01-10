Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию

В Каслинском районе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении бывшего начальника районного отдела полиции и заместителя начальника структурного подразделения. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что полицейские в период 2019-2020 годов выплачивали премии сотрудникам, а часть денег заставляли отдавать им. Стражи порядка обогатились на 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

«Стражи порядка уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - сказали в региональном полицейском главке.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора и год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении.