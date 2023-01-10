10.01.2023
С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе
10.01.2023
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
10.01.2023
Сотрудники нацпарка «Таганай» просят помочь пернатым пережить холода
10.01.2023
Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой
10.01.2023
Челябинская область выберет лучших работодателей
10.01.2023
СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
24.12.2022
Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
24.12.2022
В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
29.11.2022
Скоков привел нового зама из Краснодарского края
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023