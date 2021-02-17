Златоуст в этом году существенно обновит автобусный и трамвайный парки

В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову

Экс-военком Магнитогорска, задержанный при получении взятки, остался на свободе

Правобережный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор в отношении бывшего военного комиссара города Андрея Житникова. За получение взяток он приговорен к восьми годам лишения свободы условно.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Правобережного района Магнитогорска Елена Полкунова, бывший военный комиссар Андрей Житников приговорен к восьми годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет. Также ему назначен испытательный срок в четыре года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Магнитогорске при получении взятки 29 октября прошлого года был с поличным задержан военный комиссар Андрей Житников. Взятку в размере 120 тысяч рублей он получил за выдачу военного билета призывнику.



Операция проводилась при поддержке сотрудников ФСБ по Челябинской области. Оперативное сопровождение обеспечивали представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.