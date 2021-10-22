Фельдшера и помощника военкома подозревают в получении взяток от призывников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении помощника военного комиссара Верхнеуральского и Нагайбакского районов, фельдшера военно-врачебной экспертизы, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, статьями покушение на получение и получение взятки.

По версии следствия, в 2019-2021 годов подозреваемые через посредника получили взятки в сумме более 500 тысяч рублей от местных жителей за по освобождению их от призыва на воинскую службу.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.