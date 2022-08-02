Фирма депутата ЗСО, обвиняемого в передаче взятки, оштрафована на один миллион рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройгрупп» (руководитель депутат Законодательного собрания Челябинской области Арман Аракелян) привлечено к административной ответственности по части первой статьи 19.28 КоАП РФ – «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.

Установлено, что директор ООО «Дорстройгрупп» Арман Аракелян передал должностным лицам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, мировым судьей на основании постановления прокурора Челябинской области общество с ограниченной ответственностью «Дорстройгрупп» привлечено к административной ответственности виде штрафа в размере одного миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении взяткодателя и получателей взятки в настоящее время рассматривается судом.

Напомним, в отношении Армана Аракеляна и его подельников уголовные дела возбуждены по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере».

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.