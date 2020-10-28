ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Сегодня, 28 октября, сразу после вынесения приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за получение взятки в размере двух с половиной миллионов рублей за махинации при строительстве школы в микрорайоне «Парковый», УФСБ по Челябинской области обнародовало видео обысков в доме у экс-чиновника.
На кадрах оперативной съемки видно, как силовики поднимаются в дом Евгения Тефтелева. Он встречает их довольно спокойно, говорит о том, что живет один. Его знакомят в тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело и с постановлением о проведении обыска.
В кадр попадают многочисленные иконы, статуэтки, дорогие запонки и награды Тефтелева. Затем бывшего мэра Челябинска силовики просят показать, где он хранит деньги. Сначала он достает маленький сейф. В нем находятся купюры достоинством 1000 и 100 рублей. Затем из более большого сейфа Тефтелев вынимает обувную коробку, к которой хранятся уже миллионы – 26 упаковок пятитысячных купюр (13 миллионов рублей), а также пачки евро и долларов.
Напомним, сегодня бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев был осужден за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ - «Получение взятки». Он получил два с половиной миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.
Прокуратура Челябинской области намерена обжаловать приговор.
По этому уголовному делу проходит также бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков.
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