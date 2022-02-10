ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города

Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе оказался украинский студент. Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый - 19-летний Антон Осипчук - координировал работу так называемых сваттинговых интернет-сообществ, которые распространяли ложные сообщения о минировании. Учится лжеминёр на факультете информационной безопасности.

«К организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Антон Осипчук 2003-го года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», - сообщили в ФСБ.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в российских регионах силовики задержали 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению ложных сообщений об угрозе терактов. Молодые люди рассылали анонимки с целью дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, вымогательства денег и из хулиганских побуждений. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, отмечают в спецслужбе.

Розыск остальных лиц, причастных к рассылке сообщений о лжеминировании, продолжается.