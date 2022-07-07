Уроженец Украины «заминировал» авиабазу Шагол

В Челябинске задержан уроженец Украины, сообщивший о минировании авиабазы «Шагол».

Жителя южноуральской столицы установили и задержали сотрудники регионального УФСБ России – совместно с полицией и Росгвардией.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении челябинца уголовного дела по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Известно, что, сообщая о якобы минировании авиабазы, ранее судимый за кражу, разбой, грабеж и угон автомобиля 44-летний уроженец Украины был пьян. Данные действия он сопровождал лозунгами запрещенных в России экстремистских организаций УНА-УНСО и «Правый сектор».

Задержанный дал признательные показания.

Напомним, ранее сообщалось о совместном задержании силовиками и правоохранителями жителя Челябинска, сообщившего о минировании ТРК «Гагарин-парк».