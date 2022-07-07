07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
07.07.2022
Уроженец Украины «заминировал» авиабазу Шагол
07.07.2022
В Историческом музее Южного Урала откроется выставка особенных людей
07.07.2022
Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК
07.07.2022
Политолог: Дело не в Джонсоне, а в кризисе британской государственности
07.07.2022
Онищенко: Биолаборатории США на Укрвине, к сожалению, факт, а не российская пропаганда
Уроженец Украины «заминировал» авиабазу Шагол
10.02.2022
ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города
10.02.2022
Задержан лжетеррорист из Челябинска, «минировавший» социальные объекты по всей стране
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022