Глава Златоуста может стать фигурантом уголовного дела

Администрация Златоуста (Челябинская область) игнорирует решение суда, который обязал ее приступить в реконструкции очистных сооружений. Глава Златоуста Максим Пекарский получил предупреждение об уголовной ответственности.

В следственные органы судебные приставы Челябинской области направили рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях чиновников администрации Златоустовского городского округа, вопреки вынесенному судебному решению так и не приступивших к реконструкции очистных сооружений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято судом Златоуста.

«Осознавая объем работ, в который входила реконструкция 24 объектов, а именно блока насосно-воздуходувной станции, цеха механического обезвоживания осадка, здания АКБ, блока бытовых помещений, склада дизельного топлива, и строительства приемной камеры, камеры расходомеров, здания решеток, двух песколовок, первичного и вторичного отстойников, насосной станции сырого осадка, аэротенка, иловой насосной станции, здания глубокой очистки, станции УФ-обеззараживания, резервуаров, песковых площадок, аварийных иловых площадок, резервуара-накопителя временного складирования обезвоженного осадка, насосной станции дренажных вод, сливной станции, пристроя к гаражу, суд дал семилетний срок для исполнения требований», - рассказали в пресс-службе судебных приставов.

По истечении этого срока исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в службу судебных приставов. В качестве мер принудительного исполнения был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, администрация Златоуста была привлечена к административной ответственности с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей, глава администрации получил предупреждение об уголовной ответственности. Не исключено возбуждение дела по статье 315 УК РФ - «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Максимальная санкция - два года лишения свободы.