Грязно сработал: в Челябинске похитителя дорогой видеоаппаратуры нашли по отпечаткам пальцев

Полиция Челябинска задержала похитителя видеоаппаратуры крупной компании, оказывающей телекоммуникационные услуги. Вор оставил на месте преступления много «пальчиков».

В полицию Челябинска обратился водитель компании, которая оказывает телекоммуникационные услуги. Он сообщил, что припарковал служебную машину возле дома, расположенного по улице Героев Танкограда, и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, то обнаружил, что из машины пропало имущество фирмы. Это 16 видеорегистраторов, три бесперебойника и коммутатор. Общая сумма причиненного ущерба составила около 140 000 рублей.

«Благодаря профессиональной работе эксперта-криминалиста на месте преступления, изъятые в ходе осмотра следы пальцев рук удалось идентифицировать и впоследствии задержать предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи местный житель», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Челябинской области Любовь Гайнулина.

Часть похищенного вор уже успел сдать в ломбарды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«С целью предотвращения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - говорит начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Андрей Айбулатов.

Чтобы возрос шанс раскрыть преступление по «горячим» следам, стражи порядка рекомендуют сразу обращаться в полицию.