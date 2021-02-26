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ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму

ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму Асхата Габайдуллина, уроженца Узбекистана, который неоднократно публиковал в сети Интернет комментарии с целью разжечь межнациональную рознь. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии Южного Урала.

«Я хочу всех предостеречь от поступка такого, это принесет горе вам и вашим родственникам. Терроризм - это зло», - сказал Асхат Габайдуллин.

Агентству «Урал-пресс-информ» стали доступны материалы уголовного дела, в котором осужденный рассказал подробности того, что совершал. В частности, в материале дела говорится о том, что он «призывал убивать русских, «мочить» их, насколько это возможно, устраивать взрывы в метро в Москве и Питере и «усыплять этот народ, как бешеных собак».

«Психологами при поступлении данной категории лиц составляется индивидуальная программа для реабилитации», - рассказал начальник психологической службы Федор Коновалов.