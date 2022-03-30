Из-за метели на трассе в Карталинском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на 161 километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на территории Карталинского района (Челябинская область)



29 марта на 161 километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, водитель автомобиля Шевроле Каптива в условиях низовой метели не справился с управлением выехал на полосу встречного движения совершил столкновение со встречным автомобилем УАЗ Патриот. После этого в него врезалась автоледи на Ситроен С-CROSSER.

Как сообщили в ГИБДД Челябинской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Шевроле 67-летний мужчина и пассажир автомобиля УАЗ 30-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля Шевроле, 65-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Водители автомобилей УАЗ и Шевроле, получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.