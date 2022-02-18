Из-за взрыва самогонного аппарата в Южноуральске прокуратура проводит проверку

Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту получения телесных повреждений подростком в Южноуральске после взрыва самогонного аппарата.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Южноуральске в многоквартирном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Подросток получил ожоги тела. Пострадавший направлен в больницу.

Прокуратурой области организована проверка по факту произошедшего. ​​​​​​​На место выехал исполняющий обязанности прокурора Южноуральска для координации действий оперативных служб.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокуратура также оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.