Карталинец продавал подделки под видом царских монет

В Карталах (Челябинская область) полицейскими задержан местный житель, продавший под видом серебряных царских монет подделку. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В полицию написали заявление три местные жительницы в возрасте 37-ти, 41-го и 45-ти лет, которые сообщили, что к ним обратился неизвестный мужчина с предложением приобрести серебряные монеты царских времен.

Поверив незнакомцу, женщины совершили покупку. Позже заявительницы узнали, что данные монеты не представляют никакой исторической ценности.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее не судимый, не работающий житель города Троицка. В ходе досмотра у него были изъяты ложки и монеты, имитирующие серебряные и золотые рубли царской эпохи», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.