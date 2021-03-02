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Коллекторы атаковали южноуральца, погасившего долг по ипотеке

В Челябинской области коллекторы атаковали Виктора из Миасса с требованием погасить несуществующий долг. В то время как мужчина расплатился с ипотечным кредитом еще восемь лет назад, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Челябинской области.

Виктор взял ипотеку под залог квартиры в 2010 году. Согласно документу, он планировал расплатиться с кредитом до 2025 года, но сделал это раньше – в 2013 году. Об этом свидетельствует официальный документ, выданный организацией «ЮниКредит Банк».

«Когда у Виктора из Миасса начались финансовые проблемы, он, чтобы не остаться без крыши над головой, предпринял все возможное, чтобы рассчитаться за квартиру, в том числе занял деньги у родственников. О том, что ипотечный кредит погашен, долгие годы свидетельствовала справка, датированная 2013 годом», - рассказали в пресс-службе.

В конце 2020 года мужчине позвонили коллекторы, которые сказали, что документ не имеет силы и стали требовать с него 90 тысяч рублей.

Виктор предположил, что коллекторы ошиблись. Он обратился в «ЮниКредит Банк». Там ему сообщили, что выданную в 2013 справку следует считать ошибочной. Право требования долга перешло к организации «ЭОС» по договору уступки.

Эксперт регионального отделения ОНФ Вячеслав Курилин инициировал судебное разбирательство с банком-кредитором о признании долга несуществующим.

«В Центробанк РФ направлен запрос с просьбой прокомментировать законность действий банка по признанию документа об отсутствии долга недействительным. Что касается звонков от коллекторов, то в этом случае мы попросили разобраться службу судебных приставов, поскольку ежедневные неоднократные звонки являются нарушением закона. Окончательную точку в этой истории поставит суд», – сказал Курилин.