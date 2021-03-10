ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим

В Челябинской области коллекторы перестали донимать жителя Миасса Виктора звонками с требованием вернуть несуществующий долг. После вмешательства Общероссийского народного фронта и нашумевшего скандала «ЮниКредит Банк» признал, что мужчина выплатил ипотечный кредит еще восемь лет назад.

Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Челябинской области, проблему с выплатой давно оплаченного долга в 90 тысяч рублей удалось решить в досудебном порядке.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», мужчина взял ипотечный кредит в 2010 году. Согласно документу, он планировал расплатиться с кредитом до 2025 года, но сделал это раньше – в 2013 году. Об этом свидетельствует официальный документ, выданный организацией «ЮниКредит Банк». Однако в конце прошлого года миассцу начали названивать коллекторы с требованием вернуть 90 тысяч рублей долга.

В «ЮниКредит Банке» на запрос Виктора ответили, что мужчина является должником, а справка от 2013 года – ошибочна.

Эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин намеревался инициировать судебное разбирательство с банком-кредитором о признании долга несуществующим. Он также направил обращение в Центральный банк РФ. После этого «ЮниКредит Банк» направил Виктору ответ. В документе значилось, что справка о долге является ошибочной.

«Мы очень рассчитываем, что в третий раз банк не ошибется и спустя еще несколько лет Виктор не получит очередной сюрприз в виде несуществующего долга. Рады позитивному финалу этой истории, а всем, кто попал в подобную ситуацию, напоминаем, что требования о взыскании задолженности повторно к заемщику предъявлены быть не могут. Рекомендуем направлять претензию в адрес банка, в случае отказа ее удовлетворить – обращаться в суд. Правда в данной ситуации должна быть на стороне добросовестного заемщика», – отметил Курилин.