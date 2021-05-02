Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге

Координатора движения «Весна» Александра Кашеварова из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге. Он планировал провести майские каникулы в Ереване.

Его соратники по движению предполагают, что задержание связано с возбуждением первого уголовного дела по «дадинской статье» 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Местный СК сообщает, что по делу в качестве подозреваемого проходит молодой человек 2003 года рождения, неоднократно получавший административные аресты по статье 20.2 КоАП РФ.

Мы не исключаем, что речь идёт о нашем координаторе Александре Кашеварове. Полиция с ним не связывалась, официально обвинения ему не предъявляли, однако под описание он подходит, а это значит, что ему может грозить тюрьма по статье 212.1 УК», - говорится в сообщении в группе общественного движения на Facebook.



Напомним, 18-летний Кашеваров попал в поле зрения полиции Челябинска еще в прошлом году после акции, которая прошла третьего октября возле здания Законодательного собрания Челябинской области.

Напомним, третьего октября координатор движения «Весна» в Челябинске Александр Кашеваров вышел на одиночную акцию в память Ирины Славиной. Он совершил самоподжог, чтобы поддержать основательницу и главного редактора независимого интернет-издания «Koza.Press» Ирину Славину из Нижнего Новгорода, которая подожгла себя у здания регионального управления МВД. Инцидент окончился летальным исходом.