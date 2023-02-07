Копейчанка поплатилась за интимные фото в социальной сети

Жительница Копейска (Челябинская область) после взлома ее страницы в соцсети подверглась нападкам вымогателей. За нераспространение приватных фотографий злоумышленники требовали заплатить.

В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что неизвестные вымогают у нее деньги, угрожая распространить в интернете порочащий ее контент.

«Девушка пояснила, что неизвестные взломали ее учетную запись в социальной сети и получили доступ к откровенным фотографиям. Злоумышленники отправили ей сообщение с требованием перевести три тысячи рублей, в противном случае приватный контент окажется в открытом доступе», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Южноуральские девушки продолжают рисковать репутацией в соцсетях. Молодые жительницы Челябинска, Миасса, Пласта и Аргаяшского района (Челябинская область) уже стали жертвами вымогателей. Они также выкладывали свои интимные фото в социальных сетях.

Полицейские призывают южноуральцев не размещать приватный контент со своим участием в сети Интернет.

В сети действуют целые группы злоумышленников, преследующих цель взломать личные страницы, найти компрометирующий материал и, шантажируя жертву, получить деньги.