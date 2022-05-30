Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства

В Челябинской области за последнюю неделю, в период с 23-го по 29-е мая, жертвами бешенства стали домашняя кошка в поселке Береговой Каслинского района и дикая лиса в Бредах.

Населенные пункты, где выявлены заболевшие и погибшие животные, объявлены неблагополучными.

По распоряжению правительства региона в данных поселках будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Как напомнила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, с начала года в регионе от смертельного вируса погибло 31 животное. Это 14 собак, две енотовидные собаки, семь лис, шесть кошек и две домашние декоративные крысы.