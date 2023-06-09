Курчатовский суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха по производству пластиковых окон в ноябре 2020 года.

Фигурантом уголовного дела является собственник нежилого здания по улице Демидовской, установивший внутри газовое оборудование, работающее под давлением. Он обвиняется по части третьей статьи 217 УК РФ – в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

Как отмечают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, установив газовое оборудование, челябинец не принял мер к его надлежащему содержанию, не оформил лицензию на его эксплуатацию и не заключил соответствующие договоры обслуживания со специализированными организациями.

В результате в ноябре 2020 года в помещении котельной здания произошла утечка газовоздушной смеси с последующим воспламенением и разрушением здания, где в том числе располагался цех по производству пластиковых окон ООО «Окна Руси», трое работников которого от полученных травм скончались на месте. Еще один человек серьезно пострадал, два человека получили легкие травмы.