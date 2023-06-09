09.06.2023
Курчатовский суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха
09.06.2023
Челябинский предприниматель передал «Апостолу» эксклюзивный внедорожник
09.06.2023
В Челябинске появится арт-объект во славу первостроителей города
09.06.2023
Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»
09.06.2023
Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском
09.06.2023
Как сохранить водоемы Челябинской области, обсуждают на водном форуме
Курчатовский суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха
14.09.2017
В Челябинске эвакуировали детскую поликлинику
08.12.2016
Житель Коркино из-за утечки газа взорвался в гараже в автомобиле
19.04.2016
На Свердловском проспекте у маршрутного ПАЗа произошла утечка газа
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023