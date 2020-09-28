Ленинский район Челябинска стал «рассадником» наркопритонов

Два наркопритона ликвидировали полицейские Челябинска в Ленинском районе города. Оба находились в квартирах жилых домов. О них стражам порядка сообщили местные жители, которым надоело соседство с наркоманами.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили наркопритон.

Полицейские установили, что ранее судимая за грабеж челябинка систематически предоставляла наркоманам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры, расположенной в одном из домов по улице Южный Бульвар в Ленинском районе.

В ходе осмотра квартиры полицейскими обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотических средств и предметы, используемые для потребления наркотиков.

«Также в ходе документирования факта содержания наркопритона хозяйка квартиры и трое посетителей были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Потребление наркотических средств без назначения врача». За совершение указанного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По факту организации притона дознанием отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Также сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области прекращена деятельность еще одного наркопритона в Ленинском районе Челябинска – в одном из домов по улице Якутской.