Магнитогорец на требование предъявить QR-код достал нож

В Магнитогорске (Челябинская область) в магазине «Светофор» местный житель на требование кассира предъявить QR-код и надеть достал нож и порезал все продукты, которые успел выложить на ленту.

Об этом сообщает группа охранных предприятий «Право роста».

«Относиться к QR-кодам и маскам можно по-разному. Но все мы понимаем, что решение об их обязательности принимали совсем не продавцы обычных магазинов. К сожалению, иногда именно они оказываются под ударом негативной реакции. Один из покупателей на просьбу предъявить код и надеть маску начал кричать на кассира, достал из кармана перочинный нож и начал портить товар, который успел выложить на ленту, пинал по дверям. Испуганные продавцы нажали тревожную кнопку, наши ребята мужчину задержали», - сообщили в охранном предприятии.

Напомним, попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, сейчас можно только по QR-коду.