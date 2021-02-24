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Магнитогорец, убивший бывшую тещу и свидетельницу преступления, не скоро выйдет на свободу

Сегодня, 24 февраля, Челябинский областной суд огласил приговор Максиму Иванову из Магнитогорска, который признан виновным в убийстве бывшей тещи, ее знакомой, а также угрозах своей экс-супруге.

Преступление было совершено в марте 2019 года. Находясь в автомобиле вместе со своей бывшей супругой, с которой у него сложились неприязненные отношения, Максим Иванов сильно избил ее и угрожал убить.

После конфликта с бывшей женой он поехал домой к ее матери в поселок Урожайный Агаповского района. С собой взял пистолет. Он выстрелил несколько раз в голову бывшей тещи и зашедшей к ней в гости родственнице. Обе женщины умерли.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт Максиму Иванову.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, оспаривая умысел на убийство родственницы тещи.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию убийства двух лиц, полное и частичное признание вины в совершении убийства и других преступлений соответственно», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскана компенсации морального вреда в пользу бывшей супруги в размере одного миллиона рублей.