Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе

В Сосновском районе (Челябинская область) сегодня, 12-го декабря, около половины двенадцатого дня насмерть разбился 46-летния водитель «четырнадцатой».

Авария со смертельным исходом произошла на 32-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительной информации, в условиях снегопада мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией». Водитель отечественного авто погиб на месте происшествия.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства случившегося.