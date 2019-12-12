Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
Фото: 
ГИБДД
Происшествия
Сегодня, 13:22

В Сосновском районе (Челябинская область) сегодня, 12-го декабря, около половины двенадцатого дня насмерть разбился 46-летния водитель «четырнадцатой».

 

Авария со смертельным исходом произошла на 32-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительной информации, в условиях снегопада мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией». Водитель отечественного авто погиб на месте происшествия.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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